Оккупанты нанесли ракетный удар по газоперерабатывающему предприятию в харьковской области
Начался масштабный пожар
Россияне несколькими ракетами нанесли удар по газоперерабатывающему предприятию в Изюмском районе Харьковской области, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов в своем телеграм.
"На Изюмщине оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие. По предварительным данным, россияне попали несколькими ракетами. Пострадали также частные дома. Возник масштабный пожар", – написал глава ОВА.
Спасатели локализуют пожар,
Сегодня ночью оккупанты также ударили с РСЗО по Киевскому району Харькова и в течении дня обстреливали близлежащие населенные пункты.
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Источник:t.me/synegubov
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