Оккупанты нанесли ракетный удар по газоперерабатывающему предприятию в харьковской области

Россияне несколькими ракетами нанесли удар по газоперерабатывающему предприятию в Изюмском районе Харьковской области, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов в своем телеграм.

"На Изюмщине оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие. По предварительным данным, россияне попали несколькими ракетами. Пострадали также частные дома. Возник масштабный пожар", – написал глава ОВА.

Спасатели локализуют пожар, сообщает Укринформ.

Сегодня ночью оккупанты также ударили с РСЗО по Киевскому району Харькова и в течении дня обстреливали близлежащие населенные пункты.