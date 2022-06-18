Гайдай: Пути отхода из Северодонецка есть, Лисичанск полностью контролируют ВСУ

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай дал комментарий в эфире 1+1 по поводу ситуации в области. Он также считает, что ситуацию на Азоте нельзя сравнивать с Азовсталью.

"Рашисты успеха не имеют, массово гибнут.

Сравнение с ситуацией на "Азовстали" нецелесообразно, ситуации совершенно разные. В Мариуполе был подземный город, в то время как на территории "Азота" несколько укрытий, не соединенных между собой.

Несмотря на разрушение всех мостов, ведущих в Северодонецк, коммуникация с городом сохраняется – есть пути для эвакуации и подвоза всего необходимого.

Лисичанск под полным контролем Украины. Город под постоянными обстрелами, но "тиха" эвакуация происходит, гуманитарные грузы завозятся ежедневно", – говорится в краткой выдержке от Укринформ.

По словам Гайдая, люди, скрывающиеся на территории "Азота", отказались от эвакуации. Наученные опытом манипуляций на этой теме, военные записывали отказ людей на видео.

По поводу ситуации в Метелкино, что возле Северодонецка, глава ОВА попросил подождать завтра. С его слов рашисты имели некоторый успех в боях там.