Politico: Пентагон рассматривает возможность передачи Украине еще четырех РСЗО Himars

Издание Politico сообщает о том, что Пентагон рассматривает возможность передачи Украине еще четырех реактивных системам залпового огня Himars.

Отметим, что ранее США согласовали отправку в Украину четырех РСЗО Himars, и процесс передачи уже происходит. В то же время, издание отмечает, что окончательное решение о новой партии Himars еще не согласовано. Как сказал чиновник из Пентагона, нужно провести консультации с союзниками США и учитывать неотложные нужды Украины.

Также стало известно, что Великобритания предоставит Украине три единицы аналогичного вооружения M270 с дальностью действия 50 миль.