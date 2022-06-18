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Politico: Пентагон рассматривает возможность передачи Украине еще четырех РСЗО Himars

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Но решение еще не принято

Politico: Пентагон рассматривает возможность передачи Украине еще четырех РСЗО Himars

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Издание Politico сообщает о том, что Пентагон рассматривает возможность передачи Украине еще четырех реактивных системам залпового огня Himars.

Отметим, что ранее США согласовали отправку в Украину четырех РСЗО Himars, и процесс передачи уже происходит. В то же время, издание отмечает, что окончательное решение о новой партии Himars еще не согласовано. Как сказал чиновник из Пентагона, нужно провести консультации с союзниками США и учитывать неотложные нужды Украины.

Также стало известно, что Великобритания предоставит Украине три единицы аналогичного вооружения M270 с дальностью действия 50 миль.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Politico

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