На восточном направлении украинские защитники уничтожили за сутки почти девяносто российских оккупантов
И подбили немного железа
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Оперативно-тактическая группировка "Восток" в своей зоне ответственности за последние сутки ликвидировала 87 россиян. Также украинскими защитниками была уничтожена российская техника. А именно:
- танков – 1;
- минометов – 5;
- АТТ – 52;
- специальная техника – 1;
- БПЛА – 1;
- склады с б/п – 2.
Добавим, что ранее Генштаб ВСУ докладывал о том, что враг готовит новое наступление на направлении Изюм – Славянск.
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Источник:ОТГ Схід
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