На восточном направлении украинские защитники уничтожили за сутки почти девяносто российских оккупантов

Оперативно-тактическая группировка "Восток" в своей зоне ответственности за последние сутки ликвидировала 87 россиян. Также украинскими защитниками была уничтожена российская техника. А именно:

танков – 1;

минометов – 5;

АТТ – 52;

специальная техника – 1;

БПЛА – 1;

склады с б/п – 2.

Добавим, что ранее Генштаб ВСУ докладывал о том, что враг готовит новое наступление на направлении Изюм – Славянск.