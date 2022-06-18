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На восточном направлении украинские защитники уничтожили за сутки почти девяносто российских оккупантов

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И подбили немного железа

На восточном направлении украинские защитники уничтожили за сутки почти девяносто российских оккупантов

facebook.com/GeneralStaff.ua

UA-Футбол
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Оперативно-тактическая группировка "Восток" в своей зоне ответственности за последние сутки ликвидировала 87 россиян. Также украинскими защитниками была уничтожена российская техника. А именно:

  • танков – 1;
  • минометов – 5;
  • АТТ – 52;
  • специальная техника – 1;
  • БПЛА – 1;
  • склады с б/п – 2.

Добавим, что ранее Генштаб ВСУ докладывал о том, что враг готовит новое наступление на направлении Изюм – Славянск.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ОТГ Схід

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