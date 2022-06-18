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Немецкая оппозиция усиливает давление на Шольца: требуют срочно доставить в Украину обещанное оружие

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Под угрозой доверие восточных партнеров к Германии

Немецкая оппозиция усиливает давление на Шольца: требуют срочно доставить в Украину обещанное оружие

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Парламентские группы ХДС, ХСС, СВдП и "Союз 90-х/Зеленые" в правительстве Германии готовят заявление к выступлению Шольца с требованием срочно поставить Украине обещанное вооружение, сообщает издание WELT am SONNTAG.

"Украинская армия будет обескровлена, если она срочно не получит современного оружия и боеприпасов", – говорится в заявлении.

Отмечается, что "поставки тяжёлого оружия находятся всё ещё в стадии подготовки". Уже несколько недель документы лежат в Совете безопасности ФРГ, который возглавляет Олаф Шольц.

Заявители озабочены тем, что Германия рискует "навсегда потерять поддержку восточных партнеров".

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В статье: война с Россией Олаф Шольц
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Источник:
welt.de

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