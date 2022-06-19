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Тайра записала первое видео после возвращения из плена

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Защитники и защитницы будут дома

Тайра записала первое видео после возвращения из плена

Фото: Укринформ

Новина українською

Парамедик и волонтер Юлия Паевская (позывной "Тайра") записала первое видео после освобождения из российского плена. Его у себя в телеграм-канале опубликовал корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко.

"Я благодарю Президента Украины Владимира Зеленского за организацию этого обмена[…] И все, кто находится сейчас по ту сторону, знают, что все получится и все мы будем дома. Как дома сейчас я. Спасибо", – сказала она.

Отмечается, что источник, который поделилися видео с журналистом, не сообщает где именно сейчас находится Тайра, но уверяет, что она здорова и в безопасности.

Тайра попала в плен оккупантов 16 марта, спасая жизни военных и мирных жителей, обороняющих Мариуполь.

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В статье: война с Россией обмен пленными Тайра
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Источник:
t.me/Tsaplienko

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