Сити готов отпустить Зинченко, где Динамо будет играть в ЛЧ. Главные новости за 18 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 18 июня

Так, по крайней мере, утверждает известный инсайдер Фабрисио Романо. По его информации, манчестерский гранд решил купить у "Брайтона" Марка Кукурелью, поэтому для украинца может не остаться места. Первым среди претендентов на Александра инсайдер называет "Эвертон". Впрочем, еще вопрос, захочет ли сам Зинченко что-то менять в своей карьере. Он уже неоднократно доказывал, что готов терпеть и бороться за свое место в составе одного из лучших клубов АПЛ.

Утром в субботу в эфире выпуска новостей на канале Футбол появилась информация, что "Динамо" вернулось в Киев без Мирчи Луческу и тренировочным процессом будет руководить Олег Гусев. Однако еще днем ​​один из представителей пресс-службы киевского клуба опроверг это утверждение, заявив, что Луческу прибыл вместе с командой. А уже вечером появилось видео с первой тренировки динамовцев на своей базе, и действительно, румынский специалист был на месте. Не то чтобы полноценный скандал, но, похоже, в киевском клубе обиделись.

Известный журналист Игорь Цыганик утверждает, что Виктор Цыганков не хочет подписывать новый контракт с "Динамо". Нынешний будет действовать еще год, так что если этим летом киевский клуб не отпустит Виктора, то через год потеряет его бесплатно. При этом Цыганик называет сумму, которую якобы Игорь Суркис хочет получить за своего игрока – это 20 млн евро.

По информации польских СМИ, киевляне матч второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов против "Фенербахче" сыграют во Вроцлаве на Городском стадионе. Арена вмещает 45 тысяч зрителей, принимала матчи Евро-2012, на ней выступает клуб "Шленск". Впрочем, это решение еще не окончательно, хотя в "Динамо" и больше всего склоняются к варианту с Вроцлавом. Заметим, что матч с "Фенербахче" состоится 19 или 20 июля.

О трансферных слухах

Ренату Саншеш, провалившемуся в "Баварии", но реанимировавший себя в "Лилле", ведет переговоры с ПСЖ. Аксель Витсель, у которого закончился контракт с "Боруссией", перейдет в "Атлетико". "Наполи" готов продать Халиду Кулибали в "Ювентус" за 40 млн евро. Жозе Моуриньо хочет арендовать у "Реала" бразильца Рейнира, до этого игравшего за "Боруссию". "Тоттенхэм" готов потратить 90 млн евро на форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса. "Милан" пытается договориться с Марсело, который этим летом покинул "Реал", но может помешать высокая зарплата бразильца.