ВСУ ликвидировали российского подполковника, пилота 1-го класса
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Воины Украинской Армии ликвидировали подполковника армии рф Сергея Гондурова. Об этом сообщает полковник ВСУ блоггер Анатолий Штефан, эта информация также появилась в российских группах, отслеживающих потери армии рф.
Сообщается, что Гондуров был ликвидирован 16 июня в районе Волновахи. Тогда, напомним, ВСУ отчитались об уничтожении российского вертолета на Запорожском направлении.
Гондуров имел квалификацию летчика 1-го класса, а это значит, что у него было не менее 500 часов полетов на всех видах самолетов (или вертолетов).
Имя Гонудорова тоже фигурировало в расследованиях международного сообщества InformNapalm. Он был командиром звена в 55-м отдельном вертолетном полку, который в 2018 году атаковал украинские корабли в Керченском проливе.
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