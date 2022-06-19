  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Столтенберг: С современным оружием растет вероятность, что Украина сможет вытеснить россиян из Донбасса
В тренде

Столтенберг: С современным оружием растет вероятность, что Украина сможет вытеснить россиян из Донбасса

Общие новости
(1 голосов)

Альянс верит в нашу победу

Столтенберг: С современным оружием растет вероятность, что Украина сможет вытеснить россиян из Донбасса

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинцы в будущем могут освободить захваченную россией часть Донбасса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Хотя бои на Донбассе ведутся россией с нарастающей жестокостью, украинские солдаты оказывают мужественное сопротивление. С более современным вооружением растет вероятность того, что Украина снова сможет вытеснить путинские войска из Донбасса.

Мы помогаем стране, но солдат НАТО в Украину посылать не будем. Мы укрепили свою оборону, направив 40 тысяч военнослужащих под командование НАТО.

Мы охраняем территорию Североатлантического союза на суше, на море и в воздухе. Это четкий сигнал Москве, чтобы не было недоразумения по поводу нашей готовности", – отметил он.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Йенс Столтенберг НАТО
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Bild

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде