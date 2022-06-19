Столтенберг: С современным оружием растет вероятность, что Украина сможет вытеснить россиян из Донбасса

Украинцы в будущем могут освободить захваченную россией часть Донбасса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Хотя бои на Донбассе ведутся россией с нарастающей жестокостью, украинские солдаты оказывают мужественное сопротивление. С более современным вооружением растет вероятность того, что Украина снова сможет вытеснить путинские войска из Донбасса.

Мы помогаем стране, но солдат НАТО в Украину посылать не будем. Мы укрепили свою оборону, направив 40 тысяч военнослужащих под командование НАТО.

Мы охраняем территорию Североатлантического союза на суше, на море и в воздухе. Это четкий сигнал Москве, чтобы не было недоразумения по поводу нашей готовности", – отметил он.