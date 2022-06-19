В Киевской области украинское ПВО ликвидировало вражеский воздушный объект

Утром 19 июня в Вышгородском районе Киевской области раздался взрыв. Украинская правда сообщает, что звук от него был слышен даже в центре столицы.

Киевская ОВА отмечает, что это была работа украинских ПВО: защитники сбили воздушный вражеский объект. О каком именно идет речь указано не было.

Пострадавших нет. Также, пожары или задымленность не были обнаружены. К работе на месте происшествия приступили подразделения Национальной полиции и другие службы. Информация еще уточняется.