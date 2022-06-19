  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Киевской области украинское ПВО ликвидировало вражеский воздушный объект
В тренде

В Киевской области украинское ПВО ликвидировало вражеский воздушный объект

Общие новости
(1 голосов)

Россияне напоминают о себе с самого утра

В Киевской области украинское ПВО ликвидировало вражеский воздушный объект

Новина українською

Утром 19 июня в Вышгородском районе Киевской области раздался взрыв. Украинская правда сообщает, что звук от него был слышен даже в центре столицы.

Киевская ОВА отмечает, что это была работа украинских ПВО: защитники сбили воздушный вражеский объект. О каком именно идет речь указано не было.

Пострадавших нет. Также, пожары или задымленность не были обнаружены. К работе на месте происшествия приступили подразделения Национальной полиции и другие службы. Информация еще уточняется.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Київська ОВА

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Sisiha (Львов)
19.06.2022 в 09:56
"...защитники сбили воздушный вражеский объект. О каком именно идет речь указано не было." Эх, а контакт с внеземной цивилизацией был так близок
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде