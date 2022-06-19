В Киевской области украинское ПВО ликвидировало вражеский воздушный объект
Россияне напоминают о себе с самого утра
Утром 19 июня в Вышгородском районе Киевской области раздался взрыв. Украинская правда сообщает, что звук от него был слышен даже в центре столицы.
Киевская ОВА отмечает, что это была работа украинских ПВО: защитники сбили воздушный вражеский объект. О каком именно идет речь указано не было.
Пострадавших нет. Также, пожары или задымленность не были обнаружены. К работе на месте происшествия приступили подразделения Национальной полиции и другие службы. Информация еще уточняется.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Київська ОВА
Популярное сейчас
- Ливерпуль стремится подписать полузащитника Реала
- ВСУ ликвидировали российского подполковника, пилота 1-го класса
- Победитель ЛЧ с Реалом Марсело может перейти в Милан
- В российской армии начали бесследно исчезать военнослужащие украинского происхождения
- Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО
Новости по теме
- 00:13 Украинские Тайра записала первое видео после возвращения из плена
- 23:37 Украинские Немецкая оппозиция усиливает давление на Шольца: требуют срочно доставить в Украину обещанное оружие
- 22:55 Украинские На восточном направлении украинские защитники уничтожили за сутки почти девяносто российских оккупантов
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Sisiha (Львов)
19.06.2022 в 09:56
Ответить
0
0