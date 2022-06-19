  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Четверть тысячи положили за день. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
В тренде

Четверть тысячи положили за день. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

Общие новости
(1 голосов)

В субботу прошлись по артиллерии

Четверть тысячи положили за день. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях армии рф со дня полномасштабного вторжения 24 февраля по 19 июня.

За субботу украинские воины уничтожили 250 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии россии составляют около 33600.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1468 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3577 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 745 (+6) ед,
  • РСЗО - 235 (+2) ед,
  • средства ПВО - 98 (+0) ед,
  • самолетов – 216 (+0) ед,
  • вертолетов – 181 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 598 (+4),
  • крылатые ракеты - 130(+1),
  • корабли /катера - 14 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2523 (+10) ед,
  • специальная техника – 55 (+0).

Генштаб отмечает, что наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде