Четверть тысячи положили за день. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
В субботу прошлись по артиллерии
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях армии рф со дня полномасштабного вторжения 24 февраля по 19 июня.
За субботу украинские воины уничтожили 250 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии россии составляют около 33600.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1468 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3577 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 745 (+6) ед,
- РСЗО - 235 (+2) ед,
- средства ПВО - 98 (+0) ед,
- самолетов – 216 (+0) ед,
- вертолетов – 181 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 598 (+4),
- крылатые ракеты - 130(+1),
- корабли /катера - 14 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2523 (+10) ед,
- специальная техника – 55 (+0).
Генштаб отмечает, что наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Запорожском направлениях.
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