Россияне добились незначительных успехов в окрестностях Северодонецка, но остановились на других направлениях - ISW
Захватчики несут потери во всех значениях этого слова
Американский Институт исследования войны подытожил борьбу за Северодонецк и другие места на Востоке Украины:
“18 июня российские войска добились незначительных успехов в окрестностях Северодонецка, но в основном остановились на других направлениях продвижения. Российские войска, вероятно, терпят растущие потери и деградацию войск и техники, что усложнит попытки возобновить наступательные действия на других критических местах, поскольку идет медленное сражение за Северодонецк. Как ранее оценивали ISW, российские войска, вероятно, смогут захватить Северодонецк в ближайшие недели, но ценой сосредоточения большинства своих доступных сил на этой небольшой территории”, - говорится в отчете.
В то же время на других точках столкновения на фронте у оккупантов дела обстоят хуже:
Другие российские операции на Востоке Украины, такие как попытки захватить Славянск и продвигаться к востоку от Бахмута, за последние две недели достигли незначительного прогресса. Российские силы продолжают борьбу, чтобы оттеснить украинские войска от оккупированных границ к северу от Харькова и вдоль южной оси, но не добились значительных успехов в этом, оставляя их уязвимыми для контрнаступления Украины и партизанского давления”, - добавляет ISW.
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