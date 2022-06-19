  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне добились незначительных успехов в окрестностях Северодонецка, но остановились на других направлениях - ISW
В тренде

Россияне добились незначительных успехов в окрестностях Северодонецка, но остановились на других направлениях - ISW

Общие новости
(1 голосов)

Захватчики несут потери во всех значениях этого слова

Россияне добились незначительных успехов в окрестностях Северодонецка, но остановились на других направлениях - ISW

Новина українською

Американский Институт исследования войны подытожил борьбу за Северодонецк и другие места на Востоке Украины:

“18 июня российские войска добились незначительных успехов в окрестностях Северодонецка, но в основном остановились на других направлениях продвижения. Российские войска, вероятно, терпят растущие потери и деградацию войск и техники, что усложнит попытки возобновить наступательные действия на других критических местах, поскольку идет медленное сражение за Северодонецк. Как ранее оценивали ISW, российские войска, вероятно, смогут захватить Северодонецк в ближайшие недели, но ценой сосредоточения большинства своих доступных сил на этой небольшой территории”, - говорится в отчете.

В то же время на других точках столкновения на фронте у оккупантов дела обстоят хуже:

Другие российские операции на Востоке Украины, такие как попытки захватить Славянск и продвигаться к востоку от Бахмута, за последние две недели достигли незначительного прогресса. Российские силы продолжают борьбу, чтобы оттеснить украинские войска от оккупированных границ к северу от Харькова и вдоль южной оси, но не добились значительных успехов в этом, оставляя их уязвимыми для контрнаступления Украины и партизанского давления”, - добавляет ISW.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ISW

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Sisiha (Львов)
19.06.2022 в 10:30
Это как понимать, кто контролирует большую часть города, ВСУ?
Ответить
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
19.06.2022 в 11:35
мы контролируем южные окрестности, орки - северные, а большая часть города - серая зона. ВСУ делают рейды в центр города, выбивая орков, но контролем это назвать сложно.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде