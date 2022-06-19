Россияне добились незначительных успехов в окрестностях Северодонецка, но остановились на других направлениях - ISW

Американский Институт исследования войны подытожил борьбу за Северодонецк и другие места на Востоке Украины:

“18 июня российские войска добились незначительных успехов в окрестностях Северодонецка, но в основном остановились на других направлениях продвижения. Российские войска, вероятно, терпят растущие потери и деградацию войск и техники, что усложнит попытки возобновить наступательные действия на других критических местах, поскольку идет медленное сражение за Северодонецк. Как ранее оценивали ISW, российские войска, вероятно, смогут захватить Северодонецк в ближайшие недели, но ценой сосредоточения большинства своих доступных сил на этой небольшой территории”, - говорится в отчете.

В то же время на других точках столкновения на фронте у оккупантов дела обстоят хуже: