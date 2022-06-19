россияне готовятся к наступлению на запорожском направлении, - Силы обороны края

В Запорожской области российские войска сосредотачивают технику и личный состав. Украинские военные не исключают, что враг готовится к активным действиям. Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.

"российские войска продолжают сосредоточение боевой техники и личного состава на определенных направлениях, вероятно, готовясь к ведению активных боевых действий. На всех рубежах по линии разграничения ведутся сдерживающие действия. В населенном пункте Днепрорудное на территории двух предприятий отмечается скопление военной техники противника.

В населенном пункте Васильевка на территории военкомата зафиксирована разгрузка противником большого количества крупнокалиберного оружия и боеприпасов к нему. В населенном пункте Пришиб зафиксировано прибытие военной техники. Кроме того, по данным Сил обороны, за сутки зафиксировано увеличение количества колонн техники противника из АР Крым в направлении Мелитополя", - сообщают Силы обороны Запорожья.