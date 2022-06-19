Глава Луганской ОВА: Россияне контролируют большую часть Северодонецка
Но у оккупантов большие потери
Телеграм Сергій Гайдая
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прокомментировал текущую ситуацию в Северодонецке по состоянию на утро 19 июня:
“Очень непростая ситуация в Северодонецке, где враг среди города проводит круглосуточную воздушную разведку беспилотниками, корректирует огонь, быстро подстраиваясь под наши изменения в оборонных редутах.
Снова мощно обстреляны районы вблизи мостов. Дважды ударили по Северодонецкому Азоту – зафиксированы разрушения проходной и очистных сооружений.
Россияне четвёртый месяц не могут захватить небольшую часть Луганщины. В то же время враг контролирует большую часть Северодонецка. Оккупанты усиливают резервы в районах Орехового, Тошковки, Золотого, Камышевахи и Северодонецка. Из-за больших потерь россияне уже не афишируют дать свои будущие победы. Битва за Донбасс разворачивается не по сценарию врага”, – заявил Гайдай.
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