Глава Луганской ОВА: Россияне контролируют большую часть Северодонецка

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прокомментировал текущую ситуацию в Северодонецке по состоянию на утро 19 июня:

“Очень непростая ситуация в Северодонецке, где враг среди города проводит круглосуточную воздушную разведку беспилотниками, корректирует огонь, быстро подстраиваясь под наши изменения в оборонных редутах.

Снова мощно обстреляны районы вблизи мостов. Дважды ударили по Северодонецкому Азоту – зафиксированы разрушения проходной и очистных сооружений.

Россияне четвёртый месяц не могут захватить небольшую часть Луганщины. В то же время враг контролирует большую часть Северодонецка. Оккупанты усиливают резервы в районах Орехового, Тошковки, Золотого, Камышевахи и Северодонецка. Из-за больших потерь россияне уже не афишируют дать свои будущие победы. Битва за Донбасс разворачивается не по сценарию врага”, – заявил Гайдай.