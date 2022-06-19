Вьюнник: До войны Мариуполь был очень красивым городом с развитой инфраструктурой
Футболист скучает по городу Марии
shakhtar.com
Форвард "Шахтера" Богдан Вюнник, которого арендовал швейцарский "Цюрих", прокомментировал оккупацию Мариуполя россиянами:
– Ты играл за "Мариуполь". Каким тебе запомнился город до войны и все ли игроки, представители тренерского штаба и работники клуба в безопасности и цели?
– Я полюбил Мариуполь. До войны это был очень красивый город, с развитой инфраструктурой и хорошо оборудованным спортивным комплексом, где мы тренировались и играли. Мне больно смотреть на то, что сделали с городом, страшно представить точное количество жертв.
Что касается моих знакомых и друзей, то все они находятся в относительно безопасных местах. Верю, что впоследствии город будет освобожден от кафиров, ведь Мариуполь всегда был и останется только украинским городом! Слава Украине!" – сказал Вьюник.
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