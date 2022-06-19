россия отказывается признавать погибшими членов экипажа затонувшей москвы
Они числятся в исчезнувших
Shutterstock
российская федерация отказывается признавать погибшими 27 членов экипажа крейсера "Москва", а их родственникам спецслужбы угрожают уголовной ответственностью за разглашение государственной тайны.
"Чиновники и спецслужбы продолжают заставлять семьи российских моряков скрывать информацию о своих погибших на "москве" родственниках. 27 членов экипажа, среди которых 19 срочников, до сих пор считаются пропавшими без вести. В Севастополе официально похоронили только мичмана Вахрушева.
Командир "москвы" - капитан первого ранга Куприн, который в нарушение устава одним из первых покинул корабль, объясняет свой поступок попыткой спасти именно срочников. Он утверждает, что якобы получил подобный приказ после взрывов на корабле", - сообщает ГУР МО Украины.
Популярное сейчас
- Четверть тысячи положили за день. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
- ВСУ ликвидировали российского подполковника, пилота 1-го класса
- Сити готов отпустить Зинченко, где Динамо будет играть в ЛЧ. Главные новости за 18 июня
- Генерал-майор Марченко: Керченский мост будет целью номер один
- Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО
Новости по теме
- 18:58 Украинские На фоне учений НАТО Россия начала свои учения в Балтийском море
- 12:33 Украинские Министр обороны Украины – о поставках оружия, ежедневных потерях ВСУ и тактике российской армии
- 11:58 Украинские Если что – спишут на несчастный случай. россия минирует Херсонщину боеприпасами 50-х годов 20-го века