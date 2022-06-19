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россия отказывается признавать погибшими членов экипажа затонувшей москвы

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Они числятся в исчезнувших

россия отказывается признавать погибшими членов экипажа затонувшей москвы

Shutterstock

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российская федерация отказывается признавать погибшими 27 членов экипажа крейсера "Москва", а их родственникам спецслужбы угрожают уголовной ответственностью за разглашение государственной тайны.

"Чиновники и спецслужбы продолжают заставлять семьи российских моряков скрывать информацию о своих погибших на "москве" родственниках. 27 членов экипажа, среди которых 19 срочников, до сих пор считаются пропавшими без вести. В Севастополе официально похоронили только мичмана Вахрушева.

Командир "москвы" - капитан первого ранга Куприн, который в нарушение устава одним из первых покинул корабль, объясняет свой поступок попыткой спасти именно срочников. Он утверждает, что якобы получил подобный приказ после взрывов на корабле", - сообщает ГУР МО Украины.

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В статье: война с Россией крейсер москва
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Источник:
ГУР МО

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