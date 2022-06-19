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В боях под Изюмом погиб командир батальона Карпатская Сечь Олег Куцин

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Вечная слава герою!

В боях под Изюмом погиб командир батальона Карпатская Сечь Олег Куцин

Карпатська січ / Автор невідомий

Новина українською

Во время боевых действий на Изюмском направлении погиб командир добровольческого батальона "Карпатская Сечь" Олег Куцин. Это подтвердила пресс-секретарь партии ВО "Свобода" Кристина Равлюк.

О смерти героя заявила бывшая нардеп от "Свободы" Ирина Фарион. Она уточнила, что Олег Куцин погиб от "прямого попадания снаряда во время совещания". Позже, благодаря данным главы партии "Свобода" Олега Тягнибока, стало известно, что беда произошла на Изюмском направлении.

Олег Куцын воевал за Украину с 2014 года. Тогда благодаря ему была создана добровольческая штурмовая рота "Карпатская Сечь".

Позже подразделение было расширено до границ батальона и переименовано в "Отдельную добровольческую чету "Карпатская Сечь". Сейчас это 49-й отдельный стрелковый батальон ВСУ.

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В статье: война с Россией
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