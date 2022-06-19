Верховная Рада запретила российскую музыку
Однако не обошлось без "но"
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Верховная Рада запретила российскую музыку. Об этом сообщается на официальном сайте государственного учреждения.
Законопроект был зарегистрирован 31 мая, а принят сегодня. "За" проголосовали 303 депутата, сообщает нардеп
Запрет касается украинского медиа и общественного пространства.
В то же время этот законопроект не будет касаться той музыки, исполнители которой находятся в так называемом “белом списке”. Он будет создан из тех певцов, которые открыто осуждают агрессию России против Украины.
Отметим, что, согласно с этим законом, появился запрет воспроизводить музыку и фильмы в салоне автобусов и такси без согласия пассажиров. Также доля украинских песен на радио должна достигать минимум 40%, а кроме этого, 75% телеэфира должно вестись на государственном.
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