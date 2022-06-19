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Верховная Рада запретила российскую музыку

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Обновлено
(2 голосов)

Однако не обошлось без "но"

Верховная Рада запретила российскую музыку

Флаг

Новина українською

Верховная Рада запретила российскую музыку. Об этом сообщается на официальном сайте государственного учреждения.

Законопроект был зарегистрирован 31 мая, а принят сегодня. "За" проголосовали 303 депутата, сообщает нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.

Запрет касается украинского медиа и общественного пространства.

В то же время этот законопроект не будет касаться той музыки, исполнители которой находятся в так называемом “белом списке”. Он будет создан из тех певцов, которые открыто осуждают агрессию России против Украины.

Отметим, что, согласно с этим законом, появился запрет воспроизводить музыку и фильмы в салоне автобусов и такси без согласия пассажиров. Также доля украинских песен на радио должна достигать минимум 40%, а кроме этого, 75% телеэфира должно вестись на государственном.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Sisiha (Львов)
19.06.2022 в 16:18
Как взрослые люди могут заниматься такой ерундой?
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+1
0
Olеgуurсhak (Xмельницький )
19.06.2022 в 16:15
Занятися нічим! Як це допоможе?
Ответить
+1
0
avatar
Real Zaragoza
19.06.2022 в 16:14
Маршрутчикикам как серпом по шансону)
Ответить
0
0

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