Верховная Рада запретила российскую музыку. Об этом сообщается на официальном сайте государственного учреждения.

Законопроект был зарегистрирован 31 мая, а принят сегодня. "За" проголосовали 303 депутата, сообщает нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram .

Запрет касается украинского медиа и общественного пространства.

В то же время этот законопроект не будет касаться той музыки, исполнители которой находятся в так называемом “белом списке”. Он будет создан из тех певцов, которые открыто осуждают агрессию России против Украины.

Отметим, что, согласно с этим законом, появился запрет воспроизводить музыку и фильмы в салоне автобусов и такси без согласия пассажиров. Также доля украинских песен на радио должна достигать минимум 40%, а кроме этого, 75% телеэфира должно вестись на государственном.