Верховная Рада поддержала внесенный 11 мая премьер-министром Денисом Шмыгалем проект Закона о прекращении действия соглашения между правительствами Украины и российской федерации о научно-техническом сотрудничестве. Также в Украину запретили ввоз книг из россии и Беларуси.

Об этом сообщил в телеграме народный депутат из "Слуги народа", председатель подкомитета по вопросам Регламента ВР Павел Фролов.

"Законом № 0149 прекратили действие соглашения между правительствами Украины и рф о научно-техническом сотрудничестве», - проинформировал он.Верховная рада запретила ввоз книг из россии и Беларуси

По словам Фролова, также парламент поддержал законопроект № 7459, который предусматривает запрет ввоза и распространения в Украине издательской продукции из россии, беларуси, временно оккупированных территорий Украины, а для изданий на языке государства-агрессора, ввозимых из других стран, введен разрешительный порядок ввоза, который до этого действовал для изданий, ввозимых из россии.

Отмечается, что в то же время парламент проголосовал за законопроект № 6287 о введении стимулирования для развития украинского книжного рынка как важного фактора гуманитарного развития и национальной безопасности. В частности, предполагается с 2023 года предоставление госсубсидии в размере до 20% дохода для возмещения расходов на аренду недвижимого имущества, используемого субъектом издательского дела (который будет продавать книги на украинском языке, языках ЕС и коренных народов с использованием РРО).

"А также установили предоставление гражданам Украины натуральной помощи в виде сертификата на приобретение книг на 0,3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (сейчас это 800 грн)", - добавил политик