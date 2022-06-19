  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Российские войска снова наступают на Харьков
В тренде

Российские войска снова наступают на Харьков

Общие новости
(3 голосов)

Нельзя расслабляться

Российские войска снова наступают на Харьков

facebook.com/popova.natali

Новина українською

Ситуация на севере Харьковской области снова сложная, сообщает советник главы МВД Вадим Денисенко.

Сообщается, что войска рф пытаются снова продвинуться к Харькову.

Ранее сообщалось, что россияне скопили значительное количество БТГ в Харьковской области и пытались продвигаться на запад, со стороны Чугуева.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Харьков война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Степан Срака
19.06.2022 в 17:53
козли опущені на смітнику путіним в попу наступають?
Ответить
0
-1
avatar
Real Zaragoza
19.06.2022 в 17:38
Дурачек из Харькова любящий срусскую музыку,иди встречай
Ответить
+3
-2
5ata4ok (Харьков)
19.06.2022 в 19:41
и так встречаю, с 24 февраля, и стоять буду до конца... тебя только что то рядом не видно... в этом вся разница.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде