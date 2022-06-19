Российские войска снова наступают на Харьков
Нельзя расслабляться
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Ситуация на севере Харьковской области снова сложная, сообщает советник главы МВД Вадим Денисенко.
Сообщается, что войска рф пытаются снова продвинуться к Харькову.
Ранее сообщалось, что россияне скопили значительное количество БТГ в Харьковской области и пытались продвигаться на запад, со стороны Чугуева.
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Комментарии (3)
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Степан Срака
19.06.2022 в 17:53
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-1
Real Zaragoza
19.06.2022 в 17:38
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+3
-2
5ata4ok (Харьков)
19.06.2022 в 19:41
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