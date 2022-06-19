Стало известно, где россияне держат командиров Азова
Вывезли в москву
Российские пропагандистские СМИ объявили, что пленные командиры Азова находятся в СИЗО «Лефортово» в Москве.
Кто там находится, не указывается. Как известно, бойцами Азова при обороне Мариуполя командовал подполковник Денис Прокопенко. Его заместитель – Святослав Паламарь.
Бойцы полка Азов выдержали около трех месяцев осады в Мариуполе, после чего получили приказ высшего командования сохранить жизнь украинских воинов. Выход из Азовстали, где находились украинцы бойцы, был организован при посредничестве Красного Креста.
Ранее сообщалось, что защитников Мариуполя увезли в тюрьму в оккупированной Оленовке.
Добавим, что тюрьма «Лефортово» – место, которое кремль использовал для заключения политических противников. Долгое время это была застенка НКВД/КГБ.
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