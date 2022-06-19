ВСУ продвинулись на 10 км в направлении Мелитополя

Городской голова Мелитополя Иван Федеров заявил, что ВСУ продвинулись на 10 километров в направлении города. Мэр считает, что Херсон будет освобожден уже в ближайшие недели.

Об этом он сообщил в видео на своей странице в Фейсбук.

“Наши героические Вооруженные силы существенно продвинулись и уже находятся на границах Херсона. Я уверен, что в ближайшее время Херсон будет освобожден нашими военными. Такая же ситуация по направлению к городу Мелитополю. Уже более 10 км продвинулись от Запорожья в сторону Мелитополя наши Вооруженные силы”, - сказал Федоров.

Ранее сообщалось, что россия перебросила все резервы на восток Украины, намереваясь как можно быстрее выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что Мелитополь захвачен с первых недель войны. Украинские партизаны вели и ведут активную подрывную деятельность.