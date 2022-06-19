ВСУ продвинулись на 10 км в направлении Мелитополя
Все резервы врага на востоке Украины
фото из открытых источников
Городской голова Мелитополя Иван Федеров заявил, что ВСУ продвинулись на 10 километров в направлении города. Мэр считает, что Херсон будет освобожден уже в ближайшие недели.
Об этом он сообщил в видео на своей странице в Фейсбук.
“Наши героические Вооруженные силы существенно продвинулись и уже находятся на границах Херсона. Я уверен, что в ближайшее время Херсон будет освобожден нашими военными. Такая же ситуация по направлению к городу Мелитополю. Уже более 10 км продвинулись от Запорожья в сторону Мелитополя наши Вооруженные силы”, - сказал Федоров.
Ранее сообщалось, что россия перебросила все резервы на восток Украины, намереваясь как можно быстрее выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Напомним, что Мелитополь захвачен с первых недель войны. Украинские партизаны вели и ведут активную подрывную деятельность.
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