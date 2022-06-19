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ВСУ продвинулись на 10 км в направлении Мелитополя

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Все резервы врага на востоке Украины

ВСУ продвинулись на 10 км в направлении Мелитополя

фото из открытых источников

Новина українською

Городской голова Мелитополя Иван Федеров заявил, что ВСУ продвинулись на 10 километров в направлении города. Мэр считает, что Херсон будет освобожден уже в ближайшие недели.

Об этом он сообщил в видео на своей странице в Фейсбук.

“Наши героические Вооруженные силы существенно продвинулись и уже находятся на границах Херсона. Я уверен, что в ближайшее время Херсон будет освобожден нашими военными. Такая же ситуация по направлению к городу Мелитополю. Уже более 10 км продвинулись от Запорожья в сторону Мелитополя наши Вооруженные силы”, - сказал Федоров.

Ранее сообщалось, что россия перебросила все резервы на восток Украины, намереваясь как можно быстрее выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что Мелитополь захвачен с первых недель войны. Украинские партизаны вели и ведут активную подрывную деятельность.

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В статье: война с Россией Херсон Мелитополь
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Источник:
ukrinform.ru

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