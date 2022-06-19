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Терехов: Враг усилил обстрелы Харькова

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Мэр призвал жителей не выходить на улицу без надобности

Терехов: Враг усилил обстрелы Харькова

Терехов

Новина українською

Городской голова Харькова Игорь Терехов в своем телеграм опубликовал обращение, в котором призвал жителей не подвергать себя опасности в связи с участившимися обстрелами города. Также мэр призвал не верить новым фейкам рашистов.

Также Терехов сообщил, что отменил свою поездку в Мадрид, чтобы иметь возможность лучше координировать действия военных и городских служб, в связи с возросшей угрозой.

Мэр города-милионника также призвал не верить дезинформации, распространяющейся в городе или соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Харькове начали распространять фейковую информацию о вспышке холеры.

Напомним, что в Харькове в первые недели войны велись активные боевые действия на окружной. Некоторые подразделения даже сумели проникнуть в глубь города в первые дни вторжения.

С 24 февраля город под активными обстрелами артилерией и РСЗО. Также рашисты активно используют ракетные системы для обстрела города и области.

Количество обстрелов в самом городе уменьшилось в мае, когда ВСУ насали активно оттеснять врага к государственной границе.

Недавно советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что город снова под угрозой наступления со стороны россии.

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В статье: Харьков война с Россией Игорь Терехов
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Источник:
ihor_terekhov

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