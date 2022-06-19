Терехов: Враг усилил обстрелы Харькова
Мэр призвал жителей не выходить на улицу без надобности
Терехов
Городской голова Харькова Игорь Терехов в своем телеграм опубликовал обращение, в котором призвал жителей не подвергать себя опасности в связи с участившимися обстрелами города. Также мэр призвал не верить новым фейкам рашистов.
Также Терехов сообщил, что отменил свою поездку в Мадрид, чтобы иметь возможность лучше координировать действия военных и городских служб, в связи с возросшей угрозой.
Мэр города-милионника также призвал не верить дезинформации, распространяющейся в городе или соцсетях.
Ранее сообщалось, что в Харькове начали распространять фейковую информацию о вспышке холеры.
Напомним, что в Харькове в первые недели войны велись активные боевые действия на окружной. Некоторые подразделения даже сумели проникнуть в глубь города в первые дни вторжения.
С 24 февраля город под активными обстрелами артилерией и РСЗО. Также рашисты активно используют ракетные системы для обстрела города и области.
Количество обстрелов в самом городе уменьшилось в мае, когда ВСУ насали активно оттеснять врага к государственной границе.
Недавно советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что город снова под угрозой наступления со стороны россии.
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