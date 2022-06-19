Новые жилые комплексы в Украине будут иметь бомбоубежища. Теперь это обязательное требование
ВРУ приняла законопроект
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 19.06.2022, Верховной Радой Украины был принят законопроект о строительстве сети укрытий для защиты населения.
Он, в частности, предусматривает, что градостроительная документация "должна включать информацию о планируемых инженерно-технических мерах гражданской защиты, иначе ее не утвердят".
Законопроект №7398 также предусматривает срочное развертывание в Украине сети бомбоубежищ.
Ранее о таких бомбоубежищах в новостройках говорил президент Украины Владимир Зеленский.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Телебачення Торонто
Популярное сейчас
- Российские войска снова наступают на Харьков
- россияне готовятся к наступлению на запорожском направлении, - Силы обороны края
- ВСУ ликвидировали российского подполковника, пилота 1-го класса
- В российской армии начали бесследно исчезать военнослужащие украинского происхождения
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
- Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню
Новости по теме
- 00:13 Украинские Тайра записала первое видео после возвращения из плена
- 23:37 Украинские Немецкая оппозиция усиливает давление на Шольца: требуют срочно доставить в Украину обещанное оружие
- 22:55 Украинские На восточном направлении украинские защитники уничтожили за сутки почти девяносто российских оккупантов
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
5ata4ok (Харьков)
19.06.2022 в 19:53
Ответить
0
0