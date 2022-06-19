Новые жилые комплексы в Украине будут иметь бомбоубежища. Теперь это обязательное требование

Сегодня, 19.06.2022, Верховной Радой Украины был принят законопроект о строительстве сети укрытий для защиты населения.

Он, в частности, предусматривает, что градостроительная документация "должна включать информацию о планируемых инженерно-технических мерах гражданской защиты, иначе ее не утвердят".

Законопроект №7398 также предусматривает срочное развертывание в Украине сети бомбоубежищ.

Ранее о таких бомбоубежищах в новостройках говорил президент Украины Владимир Зеленский.