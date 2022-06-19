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Новые жилые комплексы в Украине будут иметь бомбоубежища. Теперь это обязательное требование

Общие новости
(1 голосов)

ВРУ приняла законопроект

Новые жилые комплексы в Украине будут иметь бомбоубежища. Теперь это обязательное требование

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19.06.2022, Верховной Радой Украины был принят законопроект о строительстве сети укрытий для защиты населения.

Он, в частности, предусматривает, что градостроительная документация "должна включать информацию о планируемых инженерно-технических мерах гражданской защиты, иначе ее не утвердят".

Законопроект №7398 также предусматривает срочное развертывание в Украине сети бомбоубежищ.

Ранее о таких бомбоубежищах в новостройках говорил президент Украины Владимир Зеленский.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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5ata4ok (Харьков)
19.06.2022 в 19:53
правильно!
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