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Шольц считает, что Германия ведет правильный курс по поставке Украине оружия

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Канцлер Германии ответил на критику

Шольц считает, что Германия ведет правильный курс по поставке Украине оружия

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию Münchner Merkur отметил, что Германия поставляет Украине то оружие, которое реально нужно и помогает. Также политик заявил, что его страна в этом вопросе движется по линии важнейших и теснейших партнеров.

"Мы поставляем самые современные системы вооружений, например, бронированные гаубицы или сложные системы противовоздушной обороны, мы должны также основательно обучать солдат пользоваться этим, иначе это оружие бездейственно", - ответил Шольц, когда его спросили о реакции на критиков Германии по отношению к украинскому вектору.

"Тот, кто думает, что оружие можно взять, как машину у продавца, ошибается", - сказал Олаф Шольц. Относительно критики канцлер добавил: "Я не позволю сбить меня с моего разумного курса".

Напомним, что после недавнего визита в Киев Олаф Шольц отметил необходимость всесторонней поддержки Украины в войне с россией.

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В статье: война с Россией
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Источник:
BILD

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