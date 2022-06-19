Шольц считает, что Германия ведет правильный курс по поставке Украине оружия
Канцлер Германии ответил на критику
Getty Images / Global Images Ukraine
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию Münchner Merkur отметил, что Германия поставляет Украине то оружие, которое реально нужно и помогает. Также политик заявил, что его страна в этом вопросе движется по линии важнейших и теснейших партнеров.
"Мы поставляем самые современные системы вооружений, например, бронированные гаубицы или сложные системы противовоздушной обороны, мы должны также основательно обучать солдат пользоваться этим, иначе это оружие бездейственно", - ответил Шольц, когда его спросили о реакции на критиков Германии по отношению к украинскому вектору.
"Тот, кто думает, что оружие можно взять, как машину у продавца, ошибается", - сказал Олаф Шольц. Относительно критики канцлер добавил: "Я не позволю сбить меня с моего разумного курса".
Напомним, что после недавнего визита в Киев Олаф Шольц отметил необходимость всесторонней поддержки Украины в войне с россией.
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