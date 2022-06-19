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Министр обороны Резников поделился анекдотом про русский флот, который знает весь Рамштайн

Общие новости
(2 голосов)

Придумали Поляки

Министр обороны Резников поделился анекдотом про русский флот, который знает весь Рамштайн

Новина українською

Министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Фейсбук поделился анекдотом, который с его слов, "знают все министры обороны клуба Рамштайн". Также министр поблагодарил украинцев за поздравления с днем рождения 18 июня.

"За русский флот. До дна!", – так звучит сам анекдот. Его придумали поляки.

Напомним, вчера Алексей Резников праздновал день рождения.

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В статье: война с Россией Алексей Резников Рамштайн
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Источник:
facebook.com/alex.reznikoff

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