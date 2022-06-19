Министр обороны Резников поделился анекдотом про русский флот, который знает весь Рамштайн

Министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Фейсбук поделился анекдотом, который с его слов, "знают все министры обороны клуба Рамштайн". Также министр поблагодарил украинцев за поздравления с днем рождения 18 июня.

"За русский флот. До дна!", – так звучит сам анекдот. Его придумали поляки.

Напомним, вчера Алексей Резников праздновал день рождения.