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Гайдай: россияне пытались прорвать фронт в районе Тошковки. Отработала наша артиллерия

Общие новости
(5 голосов)

Серьезных успехов у оккупанта нет

Гайдай: россияне пытались прорвать фронт в районе Тошковки. Отработала наша артиллерия

Фото: Луганська ОДА (ОВА)

Новина українською

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай поделился новостями с фронта в Луганской области. Он также сообщил, что российское руководство уже отчиталось о взятии Северодонецка, но город ими полностью не контролируется.

Глава ЛВА считает, что в Луганской области самая сложная ситуация на всем фронте.

Бои за Северодонецк продолжаются и враг не имеет полного контроля над городом.

Оккупанты имели успех, пытаясь прорваться в районе Тошковки, но в результате работы нашей артиллерии потерпели поражение.

Отмечается, что из Лисичанска продолжается эвакуация, а гуманитарные грузы завозятся.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай Северодонецк
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Источник:
t.me/luhanskaVTSA

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