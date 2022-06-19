Гайдай: россияне пытались прорвать фронт в районе Тошковки. Отработала наша артиллерия
Серьезных успехов у оккупанта нет
Фото: Луганська ОДА (ОВА)
Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай поделился новостями с фронта в Луганской области. Он также сообщил, что российское руководство уже отчиталось о взятии Северодонецка, но город ими полностью не контролируется.
Глава ЛВА считает, что в Луганской области самая сложная ситуация на всем фронте.
Бои за Северодонецк продолжаются и враг не имеет полного контроля над городом.
Оккупанты имели успех, пытаясь прорваться в районе Тошковки, но в результате работы нашей артиллерии потерпели поражение.
Отмечается, что из Лисичанска продолжается эвакуация, а гуманитарные грузы завозятся.
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