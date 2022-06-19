Гайдай: россияне пытались прорвать фронт в районе Тошковки. Отработала наша артиллерия

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай поделился новостями с фронта в Луганской области. Он также сообщил, что российское руководство уже отчиталось о взятии Северодонецка, но город ими полностью не контролируется.

Глава ЛВА считает, что в Луганской области самая сложная ситуация на всем фронте.

Бои за Северодонецк продолжаются и враг не имеет полного контроля над городом.

Оккупанты имели успех, пытаясь прорваться в районе Тошковки, но в результате работы нашей артиллерии потерпели поражение.

Отмечается, что из Лисичанска продолжается эвакуация, а гуманитарные грузы завозятся.