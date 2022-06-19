путин обиделся и решил напакостить. Россия ограничит поставку казахстанской нефти

Сегодня, 19-го июня, стало известно о том, что россия ограничит поставку нефти из Казахстана через порт в Новороссийске (основной пункт для транспортировки казахстанской нефти в Европу).

Эксперты связывают такой шаг с обидой бункерного деда на лидера Казахстана Токаева, который на экономическом форуме публично заявил, что его страна не признает квазиреспублики "ДНР" и "ЛНР".

Также президент Казахстана заявлял о том, что устранить вспыхнувшие в стране протесты удалось благодаря силам ОДКБ, а не россии.