путин обиделся и решил напакостить. Россия ограничит поставку казахстанской нефти
Через порт в Новороссийске
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 19-го июня, стало известно о том, что россия ограничит поставку нефти из Казахстана через порт в Новороссийске (основной пункт для транспортировки казахстанской нефти в Европу).
Эксперты связывают такой шаг с обидой бункерного деда на лидера Казахстана Токаева, который на экономическом форуме публично заявил, что его страна не признает квазиреспублики "ДНР" и "ЛНР".
Также президент Казахстана заявлял о том, что устранить вспыхнувшие в стране протесты удалось благодаря силам ОДКБ, а не россии.
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.06.2022 в 22:19
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Sisiha (Львов)
19.06.2022 в 22:55
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