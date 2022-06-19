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путин обиделся и решил напакостить. Россия ограничит поставку казахстанской нефти

Общие новости
(4 голосов)

Через порт в Новороссийске

путин обиделся и решил напакостить. Россия ограничит поставку казахстанской нефти

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня, 19-го июня, стало известно о том, что россия ограничит поставку нефти из Казахстана через порт в Новороссийске (основной пункт для транспортировки казахстанской нефти в Европу).

Эксперты связывают такой шаг с обидой бункерного деда на лидера Казахстана Токаева, который на экономическом форуме публично заявил, что его страна не признает квазиреспублики "ДНР" и "ЛНР".

Также президент Казахстана заявлял о том, что устранить вспыхнувшие в стране протесты удалось благодаря силам ОДКБ, а не россии.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.06.2022 в 22:19
Зациклились на тій нафті. А якби на росії взагалі ніколи не було ні нафти, ні газу? Світ на росії не закінчується.
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0
-2
Sisiha (Львов)
19.06.2022 в 22:55
Что конкретно можешь предложить?
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0
0

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