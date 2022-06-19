Глава Черниговской ОВА: Возможны ракетные удары по железной дороге
Не успокаиваются
Фото из открытых источников
Вячеслав Чаус, глава Черниговской областной военной администрации, сообщил в своем телеграм об опасности ракетных ударов рашистов по объектам железнодорожной инфраструктуры в области.
Вячеслав Чаус призвал местных жителей не игнорировать сигналы тревоги. Все службы региона предупреждены о возможной опасности.
Напомним, вчера россия нанесла массированные ракетные удары по разным областям Украины. Попали в Кременчугский НПЗ, газоперерабатывающий завод на Харьковщине и НПЗ в Новомосковске Днепропетровской области.
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Источник:t.me/chernigivskaODA
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