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Глава Черниговской ОВА: Возможны ракетные удары по железной дороге

Общие новости
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Не успокаиваются

Глава Черниговской ОВА: Возможны ракетные удары по железной дороге

Фото из открытых источников

Новина українською

Вячеслав Чаус, глава Черниговской областной военной администрации, сообщил в своем телеграм об опасности ракетных ударов рашистов по объектам железнодорожной инфраструктуры в области.

Вячеслав Чаус призвал местных жителей не игнорировать сигналы тревоги. Все службы региона предупреждены о возможной опасности.

Напомним, вчера россия нанесла массированные ракетные удары по разным областям Украины. Попали в Кременчугский НПЗ, газоперерабатывающий завод на Харьковщине и НПЗ в Новомосковске Днепропетровской области.

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В статье: война с Россией Вячеслав Чаус
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Источник:
t.me/chernigivskaODA

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