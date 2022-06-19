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Россияне обстреляли Очаков. Есть погибшие

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Пытались уничтожить портовую инфраструктуру

Россияне обстреляли Очаков. Есть погибшие

фото из свободных источников

Новина українською

Враг нанес ракетный удар по Очакову Николаевской области, сообщает Суспільне cо ссылкой на ОК Південь. 2 раненых и 1 погибший среди мирного населения.

"Днем вражеской авиацией нанесен ракетный удар по Очакову. Рашисты пытались разрушить портовую инфраструктуру, вместе с тем попали и в частный сектор, повредив несколько зданий, ранив 2 и убив 1 гражданское лицо. Информация по общим потерям и разрушениям уточняется", – говорится в сообщении.

Ранее глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус предостерег жителей области о возможных ракетных ударах по железнодорожной инфраструктуре области.

Напомним, вчера рашисты нанесли массированные ракетные удары по разным городам Украины.

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В статье: война с Россией Очаков
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Источник:
suspilne.media

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