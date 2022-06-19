NaVi победили в финале BLAST Premier: Spring со счетом 2:0
Обыграли Team Vitality и заработали $200 000
PGL Major Antwerp 2022
Украинская киберспортивная команда "Natus Vincere" одержала победу в гранд-финале португальского турнира по CS:GO, BLAST Premier: Spring. Они обыграли французскую команду "Team Vitality" со счетом 2:0.
В составе "NaVi" играли украинцы Валерий "B1t" Ваховский, Александр "s1mple" Костылев, Виктор "somedieyoung" Оруджев, а также россияне Денис "Electronic" Шарипов и Илья "Perfecto" Залуцкий. За "Team Vitality" сыграли трое французов и двое датчан.
За победу на турнире "NaVi" получили призовые в размере $200 000, "Team Vitality" – $ 85 000. Занявшие третье и четвертое места команды, "G2 Esports" и "OG" соответственно, получили по $40 000 каждая.
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