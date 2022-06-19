  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. NaVi победили в финале BLAST Premier: Spring со счетом 2:0
В тренде

NaVi победили в финале BLAST Premier: Spring со счетом 2:0

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Обыграли Team Vitality и заработали $200 000

NaVi победили в финале BLAST Premier: Spring со счетом 2:0

PGL Major Antwerp 2022

UA-Футбол
Новина українською

Украинская киберспортивная команда "Natus Vincere" одержала победу в гранд-финале португальского турнира по CS:GO, BLAST Premier: Spring. Они обыграли французскую команду "Team Vitality" со счетом 2:0.

В составе "NaVi" играли украинцы Валерий "B1t" Ваховский, Александр "s1mple" Костылев, Виктор "somedieyoung" Оруджев, а также россияне Денис "Electronic" Шарипов и Илья "Perfecto" Залуцкий. За "Team Vitality" сыграли трое французов и двое датчан.

За победу на турнире "NaVi" получили призовые в размере $200 000, "Team Vitality" – $ 85 000. Занявшие третье и четвертое места команды, "G2 Esports" и "OG" соответственно, получили по $40 000 каждая.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: NaVi Counter-Strike Александр S1mple Костылев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде