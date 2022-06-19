Канцлер Германии предлагает реформировать ЕС – упростить процедуру присоединения и избавиться от принципа единогласия

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил реформировать Европейский Союз в контексте упрощения процедуры вступления новых членов. Такая дискуссия возникла среди элит на основе украинского вопроса.

Как известно, Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. При этом, для начала переговоров о вступлении Украина должна выполнить ряд реформ. По некоторым данным, в документе, удостоверяющем статус Украины как кандидата в члены ЕС, будет прописана также возможность отзыва этого статуса. Это будет актуально в случае несоответствия украинских реформ европейским нормам.

В то же время, канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европейский Союз пересмотреть процедуру присоединения в сторону упрощения. В частности, речь идет о том, чтобы избавиться от принципа единогласия – когда за то или иное решение должны проголосовать все страны-члены организации. В качестве альтернативы может быть использован принцип большинства.

"Для этого необходимо модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Не всегда можно единогласно принять решение, даже если сегодня процедура предусматривает единогласие", – сказал Олаф Шольц.

Также Шольц сказал, что Европейский Союз должен быть более открыт для потенциально новых членов, в частности – балканских стран. Шольц надеется, что саммит даст толчок странам Западных Балкан. Иначе, по его словам, статус кандидата для Украины останется пустым обещанием, если балканские страны, уже более десяти лет работающие над достижением критериев членства, не смогут сделать конкретные шаги вперед в этом процессе.