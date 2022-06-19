В Донецкой области жители попали под обстрел во время подвоза воды

Оккупанты обстреляли город Зализное Торецкой территориальной громады Донецкой области. Пострадали жители, ожидавшие подвоза технической воды.

Об этом сообщает начальник Торецкой городской военной администрации в видеообращении в Фейсбук.

"Во время очередного подвоза технической воды в городе Зализное наши жители попали под обстрел, в результате чего сотрудник коммунального предприятия потерял три пальца, женщина 1986 года получила тяжелое ранение бедра", - сказал он.

По словам начальника Торецкой ГВА сквозное ранение плеча получил ребенок 2013 года рождения.

Он призвал жителей не пренебрегать безопасностью и эвакуироваться.