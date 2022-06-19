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В Донецкой области жители попали под обстрел во время подвоза воды

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Жителей призывают эвакуироваться

В Донецкой области жители попали под обстрел во время подвоза воды

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Оккупанты обстреляли город Зализное Торецкой территориальной громады Донецкой области. Пострадали жители, ожидавшие подвоза технической воды.

Об этом сообщает начальник Торецкой городской военной администрации в видеообращении в Фейсбук.

"Во время очередного подвоза технической воды в городе Зализное наши жители попали под обстрел, в результате чего сотрудник коммунального предприятия потерял три пальца, женщина 1986 года получила тяжелое ранение бедра", - сказал он.

По словам начальника Торецкой ГВА сквозное ранение плеча получил ребенок 2013 года рождения.

Он призвал жителей не пренебрегать безопасностью и эвакуироваться.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ukrinform.ru

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