В Донецкой области жители попали под обстрел во время подвоза воды
Жителей призывают эвакуироваться
Getty Images / Global Images Ukraine
Оккупанты обстреляли город Зализное Торецкой территориальной громады Донецкой области. Пострадали жители, ожидавшие подвоза технической воды.
Об этом сообщает начальник Торецкой городской военной администрации в видеообращении в Фейсбук.
"Во время очередного подвоза технической воды в городе Зализное наши жители попали под обстрел, в результате чего сотрудник коммунального предприятия потерял три пальца, женщина 1986 года получила тяжелое ранение бедра", - сказал он.
По словам начальника Торецкой ГВА сквозное ранение плеча получил ребенок 2013 года рождения.
Он призвал жителей не пренебрегать безопасностью и эвакуироваться.
Популярное сейчас
- Григорчук: Все легионеры ушли из Черноморца. Морозюк тоже не будет играть у нас
- россияне готовятся к наступлению на запорожском направлении, - Силы обороны края
- "Вы не представляете, как он отбирает мячи": вся правда про супердорогого новичка Реала
- Генерал-майор Марченко: Керченский мост будет целью номер один
- Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО
Новости по теме
- 00:13 Украинские Тайра записала первое видео после возвращения из плена
- 23:37 Украинские Немецкая оппозиция усиливает давление на Шольца: требуют срочно доставить в Украину обещанное оружие
- 22:55 Украинские На восточном направлении украинские защитники уничтожили за сутки почти девяносто российских оккупантов