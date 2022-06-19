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ОТГ Восток уничтожила за сутки артиллерийскую установку и четыре единицы автомобильной техники рф

Общие новости
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И четырнадцать оккупантов больше не будут топтать украинскую землю

ОТГ Восток уничтожила за сутки артиллерийскую установку и четыре единицы автомобильной техники рф

UA-Футбол
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Оперативно-тактическая группировка "Восток" на своем участке фронта за последние сутки отразила несколько атак врага. В ходе боев была уничтожена одна самоходная артиллерийская установка рашистов, четыре единицы автомобильной техники и 14 оккупантов.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал о ситуации на каждом направлении фронта.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ОТГ Схід

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