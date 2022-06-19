ОТГ Восток уничтожила за сутки артиллерийскую установку и четыре единицы автомобильной техники рф
И четырнадцать оккупантов больше не будут топтать украинскую землю
Оперативно-тактическая группировка "Восток" на своем участке фронта за последние сутки отразила несколько атак врага. В ходе боев была уничтожена одна самоходная артиллерийская установка рашистов, четыре единицы автомобильной техники и 14 оккупантов.
Ранее Генштаб ВСУ сообщал о ситуации на каждом направлении фронта.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ОТГ Схід
Популярное сейчас
- Российские войска снова наступают на Харьков
- россияне готовятся к наступлению на запорожском направлении, - Силы обороны края
- "Вы не представляете, как он отбирает мячи": вся правда про супердорогого новичка Реала
- ВСУ ликвидировали российского подполковника, пилота 1-го класса
- Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО
Новости по теме
- 00:13 Украинские Тайра записала первое видео после возвращения из плена
- 23:37 Украинские Немецкая оппозиция усиливает давление на Шольца: требуют срочно доставить в Украину обещанное оружие
- 22:55 Украинские На восточном направлении украинские защитники уничтожили за сутки почти девяносто российских оккупантов
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти