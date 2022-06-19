Сожженная российская техника поедет в тур Европой
Первой её увидит Варшава
Фото: УНИАН
Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Polstanews рассказал, что уничтоженная российская техника будет выставлена в Европе. "Их танки действительно будут в Лиссабоне (как оні того хотелі би), но в виде обломков", – приводит его слова Униан.
Сообщается, что первой будет Варшава, затем выставки состоятся и в других европейских городах, таких как Берлин, Париж, Мадрид и Лиссабон.
Также министр рассказал о шансах освободить из российского плена защитников "Азовстали".
"Мы слышали, что россияне придерживаются своих обязательств по Конвенции о заключенных. Мы просто мы не знаем, сколько это будет продолжаться", – добавил министр. Защитники "Азовстали" до сих пор находятся в тюрьме, но Украина ведет переговоры об их освобождении.
Напомним, что пропагандисты российского тв регулярно заявляют о планах нападения на страны Европы.
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