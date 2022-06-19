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Сожженная российская техника поедет в тур Европой

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Первой её увидит Варшава

Сожженная российская техника поедет в тур Европой

Фото: УНИАН

Новина українською

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Polstanews рассказал, что уничтоженная российская техника будет выставлена в Европе. "Их танки действительно будут в Лиссабоне (как оні того хотелі би), но в виде обломков", – приводит его слова Униан.

Сообщается, что первой будет Варшава, затем выставки состоятся и в других европейских городах, таких как Берлин, Париж, Мадрид и Лиссабон.

Также министр рассказал о шансах освободить из российского плена защитников "Азовстали".

"Мы слышали, что россияне придерживаются своих обязательств по Конвенции о заключенных. Мы просто мы не знаем, сколько это будет продолжаться", – добавил министр. Защитники "Азовстали" до сих пор находятся в тюрьме, но Украина ведет переговоры об их освобождении.

Напомним, что пропагандисты российского тв регулярно заявляют о планах нападения на страны Европы.

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В статье: война с Россией Алексей Резников
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Источник:
unian.net

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