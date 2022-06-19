россия ограничила поставки казахстанской нефти. Казахстан в ответ заблокировал экспорт российского угля
Между странами назревает конфликт
Фото: 365info.kz
Сегодня, 19-го июня, стало известно о том, что россия ограничит поставки казахстанской нефти через порт Новороссийск, являющийся крупнейшим хабом для транспортировки казахстанской нефти в Европу. Эксперты объясняют такой шаг россии напряженностью, возникшей между путиным и Токаевым из-за непризнания Казахстаном квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР".
Сообщается, что после решения россии ограничить поставки казахстанской нефти, Казахстан заблокировал на своей территории 1 700 вагонов с российским углем.
Такое решение мотивировано желанием Казахстана придерживаться санкционной политики, введенной против россии.
Напомним также, что Казахстан в последнее время довольно часто фигурирую в эфирах российских пропагандистов как страна, которой угрожают "судьбой Украины".
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