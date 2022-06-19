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россия ограничила поставки казахстанской нефти. Казахстан в ответ заблокировал экспорт российского угля

Общие новости
(1 голосов)

Между странами назревает конфликт

россия ограничила поставки казахстанской нефти. Казахстан в ответ заблокировал экспорт российского угля

Фото: 365info.kz

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19-го июня, стало известно о том, что россия ограничит поставки казахстанской нефти через порт Новороссийск, являющийся крупнейшим хабом для транспортировки казахстанской нефти в Европу. Эксперты объясняют такой шаг россии напряженностью, возникшей между путиным и Токаевым из-за непризнания Казахстаном квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР".

Сообщается, что после решения россии ограничить поставки казахстанской нефти, Казахстан заблокировал на своей территории 1 700 вагонов с российским углем.

Такое решение мотивировано желанием Казахстана придерживаться санкционной политики, введенной против россии.

Напомним также, что Казахстан в последнее время довольно часто фигурирую в эфирах российских пропагандистов как страна, которой угрожают "судьбой Украины".

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Дон Купер (Хмельницький)
20.06.2022 в 00:57
А цей Токаєв не дурний. "Тему просік" і не хоче щоб ху.ло ще й його за собою потяг на дно).
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С.Карпович. (Ланівці)
20.06.2022 в 00:50
Щоразу веселіше
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