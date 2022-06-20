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ОТГ Восток отчитались о потерях оккупантов за 19 июня

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Уничтожение оккупантов не останавливается

ОТГ Восток отчитались о потерях оккупантов за 19 июня

Фото: ОТГ "Восток"

Новина українською

Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Фейсбук отчиталась о потерях нанесенных врагу за воскресенье, 19 июня. Ликвидировано 14 оккупантов, а также тяжелая техника россиян.

"Сегодня, 19 июня, наши воины уничтожили 14 человек личного состава", – говорится в сообщении.

Также украинские бойцы уничтожили вражескую самоходную артиллерийскую установку и четыре артиллерийских тягача.

Напомним, что ранее сегодня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о попытке оккупантов прорвать оборону в районе поселка Тошковка. Артиллерия ВСУ успешно отработала по россиянам.

Глава ОВА заявил, что успехи оккупантов в Северодонецке незначительны. Город не под полным контролем врага.

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В статье: война с Россией ОТГ "Восток"
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