Павлов: У бурятов ни мозгов, ни туалетов нет, а их отправили сюда воевать
Украинский тренер жестко прошелся по российским оккупантам
Известный украинский наставник, а ныне Президент всеукраинского объединения футбольных тренеров Николай Павлов высказался о войне в Украине, которую развязала рф.
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"Они (рашисты - прим.) пришли сюда. Кто их звал? Что они навели? Порядок какой-то? Они разрушили все, что мы строили. Эти буряты... Кто они вообще такие? С них все началось. У них никаких мозгов нет. Туалетов у них нет. Их отправили сюда", - сказал Павлов в интервью Футбол NEWS.
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Источник:ТК Футбол
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