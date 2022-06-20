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Павлов: У бурятов ни мозгов, ни туалетов нет, а их отправили сюда воевать

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Украинский тренер жестко прошелся по российским оккупантам

Павлов: У бурятов ни мозгов, ни туалетов нет, а их отправили сюда воевать

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Известный украинский наставник, а ныне Президент всеукраинского объединения футбольных тренеров Николай Павлов высказался о войне в Украине, которую развязала рф.

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"Они (рашисты - прим.) пришли сюда. Кто их звал? Что они навели? Порядок какой-то? Они разрушили все, что мы строили. Эти буряты... Кто они вообще такие? С них все началось. У них никаких мозгов нет. Туалетов у них нет. Их отправили сюда", - сказал Павлов в интервью Футбол NEWS.

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В статье: Николай Павлов война с Россией
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Источник:
ТК Футбол

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