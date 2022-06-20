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В ответ на успешные контратаки ВСУ. В Запорожской области россияне накапливают военную технику

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ISW с отчетом уже здесь

В ответ на успешные контратаки ВСУ. В Запорожской области россияне накапливают военную технику

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

российские войска бросают подкрепление в Запорожскую область, а именно на линию Днепрорудное-Васильевка-Орехов. Орки это делают, возможно, в ответ на украинские контратаки. Об этом сообщили 19 июня на сайте Института изучения войны (ISW).

Оккупанты продолжают подготовку к наступлению на Славянск с юго-востока от Изюма и к западу от Лимана. Исследователи говорят, что стянутой русской артиллерии в сочетании с малочисленными пехотными подразделениями все еще недостаточно для продвижения в пределах Северодонецка.

Также в ISW сообщили, что орки сосредоточились на укреплении оборонительных позиций вдоль южного фронта из-за недавних успешных контратак украинских войск на Херсонщине и Николаевщине.

Читайте такжеISW: российские оккупанты могут устроить атаки возле Херсона под фальшивым флагом

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В статье: война с Россией Институт изучения войны ISW
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Источник:
understandingwar.org

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