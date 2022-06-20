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Уже больше 600 беспилотников. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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Скоро будет полторы тысячи танков

Уже больше 600 беспилотников. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 20 июня.

Так, за воскресенье, 19 июня, Украинской Армией было ликвидировано 200 оккупантов, таким образом потери личного состава армии рф составляют около 33800 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1477 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3588 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 749 (+4) ед,
  • РСЗО - 238 (+3) ед,
  • средства ПВО - 98 (+0) ед,
  • самолетов – 216 (+0) ед,
  • вертолетов – 181 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 601 (+3),
  • крылатые ракеты – 130 (+0),
  • корабли /катера - 14 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2527 (+4) ед,
  • специальная техника – 55 (+0).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Запорожском направлениях.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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