Глава Луганской ОВА сообщил о потере ВСУ контроля над поселком вблизи Северодонецка
Потерянный населенный пункт не означает "проигранную войну"
Київ
Вооруженные Силы Украины потеряли контроль над Метелкиным вблизи Северодонецка(поселок рядом с областным центром), об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, сейчас бои идут во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска. Оккупанты продолжают использовать "ползучую" тактику, Луганскую область истребляют из всевозможного оружия.
рашисты усилили артиллерийские и авиационные обстрелы, мощно бьют по Северодонецкой промышленной зоне и окрестностям города. То же самое в районах Тошковки и Устиновки, потому что орки хотят совершить там прорыв, и для этого стянули туда большое количество техники. Наши защитники имеют успехи в уличных боях, однако враждебная артиллерия преобладает.
Лисичанск рашисты уничтожают вперед, понимая, что оборону города не осилят. В разрушении оркам помогают местные предатели – они корректируют огонь по зданиям, где скрываются люди, и важным структурам для жизнедеятельности.
"Тихая" эвакуация продолжается с лисичанскими силами работников военных администраций, полицейских, спасателей и волонтеров. Из населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия, людей вывозят военные на бронированной технике.
Популярное сейчас
- Очевидцы сообщают о многих взрывах на острове Змеиный
- Интерес к Забарному из АПЛ, торги по Додо, потери ПФЛ. Главные новости за 19 июня
- 22 гола и звезды трех поколений: Роналдиньо и Роберто Карлос устроили феерический выставочный матч в США
- Генерал Милли сообщил, какой процент от общего количества своих бронетанковых сил потеряла россия
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО