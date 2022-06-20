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Глава Луганской ОВА сообщил о потере ВСУ контроля над поселком вблизи Северодонецка

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Потерянный населенный пункт не означает "проигранную войну"

Глава Луганской ОВА сообщил о потере ВСУ контроля над поселком вблизи Северодонецка

Київ

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Вооруженные Силы Украины потеряли контроль над Метелкиным вблизи Северодонецка(поселок рядом с областным центром), об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, сейчас бои идут во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска. Оккупанты продолжают использовать "ползучую" тактику, Луганскую область истребляют из всевозможного оружия.

рашисты усилили артиллерийские и авиационные обстрелы, мощно бьют по Северодонецкой промышленной зоне и окрестностям города. То же самое в районах Тошковки и Устиновки, потому что орки хотят совершить там прорыв, и для этого стянули туда большое количество техники. Наши защитники имеют успехи в уличных боях, однако враждебная артиллерия преобладает.

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Лисичанск рашисты уничтожают вперед, понимая, что оборону города не осилят. В разрушении оркам помогают местные предатели – они корректируют огонь по зданиям, где скрываются люди, и важным структурам для жизнедеятельности.

"Тихая" эвакуация продолжается с лисичанскими силами работников военных администраций, полицейских, спасателей и волонтеров. Из населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия, людей вывозят военные на бронированной технике.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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