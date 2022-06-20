СБУ: Разрешение на мародерство в Украине российским оккупантам дал лично владимир путин
Приказы уровня – "кремлевский карлик"
СБУ
Разрешение на мародерство в Украине оккупантам дал лично владимир путин. Так что кражи во время войны не считаются преступлением и не наказываются. И захватчики очень этому радуются, как сообщается в новом перехвате СБУ.
"То есть это, короче, не уголовно наказуемо то, что мы мародерим. Это разрешено. путин разрешил же. Указ давал, что мародерство разрешено…" – рассказывает захватчик в разговоре с женой.
Оккупант завидует старшине, который "телевизоры намародерил, стиральные машинки, гриль… все гребет!". Поэтому составил и себе "бизнес-план", хотя и имеет более скромные аппетиты. Для начала он хочет украсть себе военную экипировку. Ведь обмундирование на "спецоперацию" им приходится покупать самим.
"Я сижу в этих (намародеренных) берцах, а они, знаешь, как чешки, еб*ть. Ну, просто чешки. А возьми наши уставные: по два килограмма берец весит. В них, во-первых, нога потеет. А эти – продувает... С вентиляционной тканью, ну ох*енные…" – восхищается захватчик.
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