СБУ: Разрешение на мародерство в Украине российским оккупантам дал лично владимир путин

Разрешение на мародерство в Украине оккупантам дал лично владимир путин. Так что кражи во время войны не считаются преступлением и не наказываются. И захватчики очень этому радуются, как сообщается в новом перехвате СБУ.

"То есть это, короче, не уголовно наказуемо то, что мы мародерим. Это разрешено. путин разрешил же. Указ давал, что мародерство разрешено…" – рассказывает захватчик в разговоре с женой.

Оккупант завидует старшине, который "телевизоры намародерил, стиральные машинки, гриль… все гребет!". Поэтому составил и себе "бизнес-план", хотя и имеет более скромные аппетиты. Для начала он хочет украсть себе военную экипировку. Ведь обмундирование на "спецоперацию" им приходится покупать самим.