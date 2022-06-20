россия использовала против Украины больше 200 запрещенных боеприпасов
Ничего нового об орках
NYT
Американские журналисты из The New York Times изучили фото выпущенных по Украине боеприпасов. Каждый десятый снаряд оказался запрещенным. Издание обнаружило на снимках около 2000 боеприпасов и их фрагментов. Среди них – 210 запрещены международными договорами.
Из-за сильной угрозы для мирных жителей многие виды снарядов был запрещены на международном уровне.
"Это проливает свет на то, как россия рассматривает Украину. И как россия смотрит на вероятность того, что она будет привлечена к ответственности за свои действия. Это свидетельствует о том, насколько российское правительство безнаказанно действует на многих фронтах", - отметил Пьер-Ричард Проспер, экс-посол США по вопросам военных преступлений во времена президента Джорджа Буша.
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