"Кто-то вышел в зум из прифронтовых больниц". Шевченко лично поздравил медиков с праздником
Легенда украинского футбола продолжает работать в роли посла UNITED24
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер сборной Украины, а ныне посол платформы UNITED24 Андрей Шевченко рассказал о виртуальной встрече с врачами.
"Вчера (19 июня - прим.) в Украине праздновали День медицинского работника. Я подумал, что лучшее, что могу сделать – лично поздравить медиков с их профессиональным днем и поблагодарить за их работу.
Поэтому вместе с Ярославой Гресь и UNITED24 мы организовали зум с членами футбольной сборной врачей Украины. Кто-то вышел в зум из прифронтовых больниц, кто-то из детских, кто-то из военных госпиталей! Чрезвычайные люди! Они не только каждый день спасают жизнь, но и умудряются параллельно организовывать благотворительные ветеранские чемпионаты среди врачей.
Участники зума благодарили за встречу, а я думал только об одном — что еще сделать, чтобы помочь украинским медикам во время наибольшего испытания в жизни Украины.
Будем работать, будем искать средства, делать благотворительные инвенты. Все, чтобы приблизить нашу победу! Спасибо за вашу работу", – написал Андрей Шевченко в своем Instagram.
Популярное сейчас
- Кривбасс обратился к клубам УПЛ с просьбой провести сезон в Украине
- Павлов: У бурятов ни мозгов, ни туалетов нет, а их отправили сюда воевать
- Интерес к Забарному из АПЛ, торги по Додо, потери ПФЛ. Главные новости за 19 июня
- Генерал Милли сообщил, какой процент от общего количества своих бронетанковых сил потеряла россия
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
- Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню