"Кто-то вышел в зум из прифронтовых больниц". Шевченко лично поздравил медиков с праздником

Бывший главный тренер сборной Украины, а ныне посол платформы UNITED24 Андрей Шевченко рассказал о виртуальной встрече с врачами.

"Вчера (19 июня - прим.) в Украине праздновали День медицинского работника. Я подумал, что лучшее, что могу сделать – лично поздравить медиков с их профессиональным днем и поблагодарить за их работу.

Поэтому вместе с Ярославой Гресь и UNITED24 мы организовали зум с членами футбольной сборной врачей Украины. Кто-то вышел в зум из прифронтовых больниц, кто-то из детских, кто-то из военных госпиталей! Чрезвычайные люди! Они не только каждый день спасают жизнь, но и умудряются параллельно организовывать благотворительные ветеранские чемпионаты среди врачей.

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Участники зума благодарили за встречу, а я думал только об одном — что еще сделать, чтобы помочь украинским медикам во время наибольшего испытания в жизни Украины.

Будем работать, будем искать средства, делать благотворительные инвенты. Все, чтобы приблизить нашу победу! Спасибо за вашу работу", – написал Андрей Шевченко в своем Instagram.