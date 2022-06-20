Назад на торренты. На россии не получается скачать образы Windows 10 и 11

Главный юморист эрефии дмитрий медведев когда-то сказал, что никто и никогда не вернется в 2007 год.

Кажется, он и его подельники подумали, и решили все-таки опровергнуть этот тезис.

Все сходится: война, угроза дефолта и драки за еду - на месте.

Теперь еще и сообщают, что пользователи не могут скачать образы Windows 10 и 11 с официального сайта Microsoft.

Техподдержка сообщает, что возможность загрузки ограничена в связи с "решением правительства о санкциях".

Ранее Microsoft прервали возможности продажи услуг в рф и Беларуси, но это не касалось бесплатных сервисов.

Сейчас же всутпили в силу все ограничения, против которых не помогает даже VPN.

Похоже, пришла пора возвращаться на торренты, как в 2007 пока сверхразумы не придумают "Окно и точка".