Назад на торренты. На россии не получается скачать образы Windows 10 и 11
Придумают свои "Окна"?
Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images
Главный юморист эрефии дмитрий медведев когда-то сказал, что никто и никогда не вернется в 2007 год.
Кажется, он и его подельники подумали, и решили все-таки опровергнуть этот тезис.
Все сходится: война, угроза дефолта и драки за еду - на месте.
Теперь еще и сообщают, что пользователи не могут скачать образы Windows 10 и 11 с официального сайта Microsoft.
Техподдержка сообщает, что возможность загрузки ограничена в связи с "решением правительства о санкциях".
Ранее Microsoft прервали возможности продажи услуг в рф и Беларуси, но это не касалось бесплатных сервисов.
Сейчас же всутпили в силу все ограничения, против которых не помогает даже VPN.
Похоже, пришла пора возвращаться на торренты, как в 2007 пока сверхразумы не придумают "Окно и точка".
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