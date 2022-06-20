Суд запретил деятельность партии ОПЗЖ

В понедельник, 20 июня, восьмой апелляционный административный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил политическую партию "Оппозиционная платформа – за жизнь".

Об этом сообщает Рух Чесно, представитель которого находится в помещении суда.

"По решению суда по партии ОПЗЖ, имущество этой политсилы передано в пользу государства. Это решение можно обжаловать в течение 20 дней в Верховном Суде", – говорится в сообщении.

Это уже 11 пророссийская партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке. При этом ОПЗЖ была первой партией, защищавшейся в суде.

Как известно, лидерами Оппозиционной платформы – за жизнь являются одиозные пророссийские политики Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Сергей Левочкин и Виктор Медведчук. Последний был задержан украинскими спецслужбами по обвинению в госизмене.

Заметим, что деятельность ОПЗЖ в Верховной Раде была приостановлена ​​в апреле.