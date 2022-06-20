Суд запретил деятельность партии ОПЗЖ
Имущество партии будет передано в пользу государства
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 20 июня, восьмой апелляционный административный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил политическую партию "Оппозиционная платформа – за жизнь".
Об этом сообщает Рух Чесно, представитель которого находится в помещении суда.
"По решению суда по партии ОПЗЖ, имущество этой политсилы передано в пользу государства. Это решение можно обжаловать в течение 20 дней в Верховном Суде", – говорится в сообщении.
Это уже 11 пророссийская партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке. При этом ОПЗЖ была первой партией, защищавшейся в суде.
Как известно, лидерами Оппозиционной платформы – за жизнь являются одиозные пророссийские политики Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Сергей Левочкин и Виктор Медведчук. Последний был задержан украинскими спецслужбами по обвинению в госизмене.
Заметим, что деятельность ОПЗЖ в Верховной Раде была приостановлена в апреле.
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