  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Суд запретил деятельность партии ОПЗЖ
В тренде

Суд запретил деятельность партии ОПЗЖ

Общие новости
(2 голосов)

Имущество партии будет передано в пользу государства

Суд запретил деятельность партии ОПЗЖ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 20 июня, восьмой апелляционный административный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил политическую партию "Оппозиционная платформа – за жизнь".

Об этом сообщает Рух Чесно, представитель которого находится в помещении суда.

"По решению суда по партии ОПЗЖ, имущество этой политсилы передано в пользу государства. Это решение можно обжаловать в течение 20 дней в Верховном Суде", – говорится в сообщении.

Это уже 11 пророссийская партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке. При этом ОПЗЖ была первой партией, защищавшейся в суде.

Как известно, лидерами Оппозиционной платформы – за жизнь являются одиозные пророссийские политики Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Сергей Левочкин и Виктор Медведчук. Последний был задержан украинскими спецслужбами по обвинению в госизмене.

Заметим, что деятельность ОПЗЖ в Верховной Раде была приостановлена ​​в апреле.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Медведчук ОПЗЖ
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.06.2022 в 14:44
Треба персонально забороняти гадів, предявляти статті КК кожному, а то ці тридвараси за місяць-два створять собі нові партії типа любителів кульбабок з антидержавною риторикою. Як вже було у 2014
Ответить
+1
0
aleks68
20.06.2022 в 14:44
они уже создали другую.что дальше?
Ответить
+1
0
avatar
Zаpp Brannigan (Київ)
20.06.2022 в 13:29
А Суркісам заборонили в'їзд в Україну? Чи зелені тільки видимість роботи створюють і Суркіси вже створюють нову проросійську партію?
Ответить
+5
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде