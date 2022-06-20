Не по россиянам на Змеином, но тоже хорошо. ВСУ ударили по буровым установкам Черноморнефтегаза

Утром, 20 июня, очевидцы сообщали о серии взрывов на Змеином. Утверждалось, что ракеты летели по направлению к оккупированному россиянами острову. Днем же стало известно, что на самом деле ВСУ нанесли удар по буровым платформам ГУП "Черноморнефтегаз".

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"Сегодня утром был нанесен удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Нахожусь на связи с минобороной рф и ФСБ, работаем над спасением людей. Спасены пять человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются", – написал сам "российский глава" Крыма сергей аксенов.

Всего на платформах работали 12 человек. ГУП "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова.