Не по россиянам на Змеином, но тоже хорошо. ВСУ ударили по буровым установкам Черноморнефтегаза
Теперь орки не смогут добывать газ в украинском Черном море
Wiki
Утром, 20 июня, очевидцы сообщали о серии взрывов на Змеином. Утверждалось, что ракеты летели по направлению к оккупированному россиянами острову. Днем же стало известно, что на самом деле ВСУ нанесли удар по буровым платформам ГУП "Черноморнефтегаз".
"Сегодня утром был нанесен удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Нахожусь на связи с минобороной рф и ФСБ, работаем над спасением людей. Спасены пять человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются", – написал сам "российский глава" Крыма сергей аксенов.
Всего на платформах работали 12 человек. ГУП "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова.
Популярное сейчас
- Сразу видно, чей сын. Как Матео Месси накрутил дриблингом трех сверстников и воткнул мяч в девятку
- "Вы не представляете, как он отбирает мячи": вся правда про супердорогого новичка Реала
- Очевидцы сообщают о многих взрывах на острове Змеиный
- Секретарь СНБО: Не понимаю, с какого испуга Подоляк сейчас голос армии. Я его видел только на пеньках януковича
- Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО