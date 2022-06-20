  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Не по россиянам на Змеином, но тоже хорошо. ВСУ ударили по буровым установкам Черноморнефтегаза
В тренде

Не по россиянам на Змеином, но тоже хорошо. ВСУ ударили по буровым установкам Черноморнефтегаза

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Теперь орки не смогут добывать газ в украинском Черном море

Не по россиянам на Змеином, но тоже хорошо. ВСУ ударили по буровым установкам Черноморнефтегаза

Wiki

Новина українською

Утром, 20 июня, очевидцы сообщали о серии взрывов на Змеином. Утверждалось, что ракеты летели по направлению к оккупированному россиянами острову. Днем же стало известно, что на самом деле ВСУ нанесли удар по буровым платформам ГУП "Черноморнефтегаз".

Читайте такжеОчевидцы сообщают о многих взрывах на острове Змеиный

"Сегодня утром был нанесен удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Нахожусь на связи с минобороной рф и ФСБ, работаем над спасением людей. Спасены пять человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются", – написал сам "российский глава" Крыма сергей аксенов.

Всего на платформах работали 12 человек. ГУП "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Черноморнефтегаз
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Черноморчик (Одесса )
20.06.2022 в 15:05
Лучше змеиный раздолбали в хлам .
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.06.2022 в 14:04
Промахнулись видко, в Зміїний не влучили, а випадково залетіло далі..
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде