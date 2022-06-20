Литва запретила транзит грузов в Калининград. На россии грозят "самозащитой"

На прошлой неделе стало известно, что Литва ограничила транзит ряд товаров из россии в Калининградскую область. В Вильнюсе заявили, что запрет был введен после консультаций с Еврокомиссией и под ее руководством.

Это, конечно же, вызвало "вой на болотах". МИД рф вызвал временную поверенных в делах Литвы и заявил, что если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, "россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов".

"Расцениваем провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства Литва, прежде всего Совместное заявление российской федерации и Европейского союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией рф от 2002 года, как открыто враждебные", говорится в сообщение.

Пресс-секретарь путина дмитрий песков в свою очередь заявил, что "решение Литвы - беспрецедентно, это нарушение всего и вся, оно требует глубокого анализа перед принятием Россией мер, в течение нескольких дней это будет сделано".

В совете федерации пошли еще дальне. Глава комиссии по защите суверенитет Климов заявил, что "НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против россии, вынуждающая прибегнуть к самозащите".

Он призвал Евросоюз "исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у россии будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами".

Напомним, Калининград – это оккупированный СССР в 1945 году немецкий город Кенигсберг. Ранее в Польше заявляли о необходимости "демилитаризации" Калининграда.