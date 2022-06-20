Верховная Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию

Верховная Рада Украины ратифицировала Стамбульскую конвенцию по предотвращению насилия против женщин, домашнего насилия, а также борьбы с этими явлениями. Об этом активно сообщают в своих Telegram-каналах народные депутаты. "За" проголосовало 259 депутатов, "против" – всего 8.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о ратификации Конвенции 18 июня.

В конце января 2022 года вторая петиция с требованием ратифицировать документ набрала необходимое количество голосов, и президент на нее отреагировал: пообещал, что после доработки МИД ряда документов Конвенцию ратифицирует Верховная Рада.

Ратификация Стамбульской конвенции считается хорошим сигналом в преддверии саммита ЕС по поводу готовности Украины внедрять необходимые для евроинтеграции реформы.