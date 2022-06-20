  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Книга палачей. В Украине заработал сайт с данными о российских военных преступниках
В тренде

Книга палачей. В Украине заработал сайт с данными о российских военных преступниках

Общие новости
(1 голосов)

С названием – в точку

Книга палачей. В Украине заработал сайт с данными о российских военных преступниках

Книга палачей

Новина українською

Совершение военных преступлений против Украины представители россии начали 24 февраля 2022 года. Согласно данным Генерального прокурора Украины, сейчас расследуют более 1700 дел о военных преступлениях рф. Зафиксированы многочисленные случаи разрушений жилищной инфраструктуры, убийства мирных жителей и мародерства со стороны российских военных на временно захваченной украинской территории.

Проект "Книга палачей украинского народа" собирает доказательства преступлений и информацию о тех, кто их совершил. Сайт содержит подробную и верифицированную информацию. Здесь будет каждый, кто причастен к преступлениям против украинского народа.

Составители книги приглашают граждан, пострадавших от российских оккупантов, давать показания совершения захватчиками военных преступлений против мирных жителей Украины.

Читайте такжеВерховная Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Книга палачей украинского народа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде