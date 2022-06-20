Книга палачей. В Украине заработал сайт с данными о российских военных преступниках

Совершение военных преступлений против Украины представители россии начали 24 февраля 2022 года. Согласно данным Генерального прокурора Украины, сейчас расследуют более 1700 дел о военных преступлениях рф. Зафиксированы многочисленные случаи разрушений жилищной инфраструктуры, убийства мирных жителей и мародерства со стороны российских военных на временно захваченной украинской территории.

Проект "Книга палачей украинского народа" собирает доказательства преступлений и информацию о тех, кто их совершил. Сайт содержит подробную и верифицированную информацию. Здесь будет каждый, кто причастен к преступлениям против украинского народа.

Составители книги приглашают граждан, пострадавших от российских оккупантов, давать показания совершения захватчиками военных преступлений против мирных жителей Украины.